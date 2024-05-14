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«Бессмертный: Сказки старой Руси» выйдет до конца июня — в Steam появилась страница игры

«Бессмертный: Сказки старой Руси» выйдет до конца июня — в Steam появилась страница игры
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Разработчики карточного рогалика «Бессмертный: Сказки Старой Руси» из 1C Game Studios опубликовали новый тизер, посвящённый боевой системе игры. В коротком ролике показали несколько поединков с противниками с использованием оружия и способностей.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Новый тизер «Бессмертного» приурочили к появлению страницы игры в Steam. Проект уже можно добавить в список желаемого и ознакомиться с базовой информацией о рогалике — он будет переведён в том числе на английский язык, а для его запуска понадобится компьютер с как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Релиз игры «Бессмертный: Сказки Старой Руси» в раннем доступе Steam состоится во втором квартале 2024 года — до конца июня.

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