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Вышел новый трейлер российской игры KIBORG — экшена про киборга Василия

Вышел новый трейлер российской игры KIBORG — экшена про киборга Василия
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Российская игровая студия Sobaka Studio представила новый трейлер своего нового проекта KIBORG, в котором показала элементы боевой системы.

Разработчики описывают свою игру как нарративный экшен с элемента rogue-lite. Сюжет рассказывает о киборге по имени Василий, который отправляет свои копии на бой с мутантами, наркоманами и бойцами других фракций.

В игре можно будет использовать как оружие дальнего боя, так и сражаться с врагами голыми руками с использованием различных комбо.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sobaka Studio.

Игру планируется выпустить на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation. Дата релиза пока неизвестна, но в Steam уже доступна демо-версия проекта.

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Вышла бесплатная демо-версия российской игры KIBORG — экшена про киборга Василия
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