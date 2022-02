«М.Видео» рассказал о самых популярных консолях и играх в 2021 году

Ритейл-группа «М.Видео — Эльдорадо» подвела итоги российского консольного рынка в 2021 году. Всего за прошедший год было продано около 1,8 млн устройств. Организация не назвала точного соотношения между платформодержателями, однако отметила, что Nintendo Switch становится всё популярнее среди россиян.

Что касается продаж видеоигр, то на первом месте PS4 — около 65% игр приходится на неё. Далее идут проекты для Switch — 20%. PS5 и Xbox замыкают тройку с долей по 12,5%.

Самой продаваемой игрой для PS4 стала The Last of Us: Part Two. На втором месте GTA 5. На третьем — FIFA 21 и FIFA 22. На PS5 игроки предпочитали покупать «Человека-паука: Майлза Моралеса», Assassin's Creed Valhalla и ремейк Demon's Souls. На Xbox лидером стала Cyberpunk 2077.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!