Вышел первый трейлер The Wolf Among Us 2. Все новости о сиквеле
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Организатор The Game Awards Джефф Кили и Telltale Games показали дебютный трейлер The Wolf Among Us 2. Игра выходит в 2023 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
События сиквела разворачиваются через полгода после финала первой части, то есть история всё ещё происходит до начала комиксов. Главный герой Бигби пытается справиться со вспышками гнева и работает детективом за пределами Фэйблтауна, однако одно из его дел, конечно же, в итоге оказывается связано со сказочными существами.
The Wolf Among Us 2 создаётся на Unreal Engine — это должно помочь в разработке и технической части. Команда пытается оставить геймплейную основу, но при этом усовершенствовать её. То есть не стоит ожидать принципиально другой геймплей.
Другие детали
- Вновь будет пять эпизодов, но теперь разработчики делают всю игру одновременно, а не постепенно. История сразу написана на весь сезон, её не пишут параллельно выпуску эпизодов, как было с первой частью.
- Первый эпизод выпустят только тогда, когда будет готова вся игра. Окно релиза между эпизодами будет небольшим — не будет разрывов по три-четыре месяца, как было с первой частью.
Постер сиквела
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