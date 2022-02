Вышел первый трейлер The Wolf Among Us 2. Все новости о сиквеле

Организатор The Game Awards Джефф Кили и Telltale Games показали дебютный трейлер The Wolf Among Us 2. Игра выходит в 2023 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

События сиквела разворачиваются через полгода после финала первой части, то есть история всё ещё происходит до начала комиксов. Главный герой Бигби пытается справиться со вспышками гнева и работает детективом за пределами Фэйблтауна, однако одно из его дел, конечно же, в итоге оказывается связано со сказочными существами.

The Wolf Among Us 2 создаётся на Unreal Engine — это должно помочь в разработке и технической части. Команда пытается оставить геймплейную основу, но при этом усовершенствовать её. То есть не стоит ожидать принципиально другой геймплей.

Другие детали

Вновь будет пять эпизодов, но теперь разработчики делают всю игру одновременно, а не постепенно. История сразу написана на весь сезон, её не пишут параллельно выпуску эпизодов, как было с первой частью.

Первый эпизод выпустят только тогда, когда будет готова вся игра. Окно релиза между эпизодами будет небольшим — не будет разрывов по три-четыре месяца, как было с первой частью.

Постер сиквела

Скриншоты