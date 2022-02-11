Авторы NBA 2K и WWE делают дорогую гонку по известной франшизе

Издание VGC обратило внимание на вакансии студии Visual Concepts, известной по франшизам NBA 2K и WWE. В них говорится о работе над новым проектом.

Судя по всему, студия разрабатывает дорогую гоночную игру по известной франшизе. В вакансиях говорится, что в тайтле будут открытый мир и инновационные технологии. Изменения произошли на странице студии в «Твиттере». Теперь там указана игра, которая «поразит игроков».

Про какую именно франшизу речь, неизвестно. Игроки думают, что Visual Concepts сделает новую часть гоночной аркады Midnight Club. Visual Concepts была основана в 1988 году и за свою 34-летнюю историю ни разу не руководила разработкой гоночных игр.

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