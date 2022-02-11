«Макдоналдс» хочет открыть настоящий ресторан в метавселенной

Издание Business Insider сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» планирует открыть заведение в метавселенной. Компания уже подала заявки на регистрацию десяти товарных знаков в США.

«Макдоналдс» планирует сделать пребывание людей в метавселенной проще. Компания будет осуществлять доставку еды прямо на дом. Участнику метавселенной нужно будет просто сделать заказ в виртуальном «Макдоналдсе» и дождаться его. На это также обратил внимание юрист Джош Гербен.

Гербен отметил, что компания, скорее всего, получит одобрение, но этого придётся подождать несколько месяцев. Он считает, что подобное было ожидаемо, поскольку популярность NFT и метавселенных только растёт.

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