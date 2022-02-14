Until Dawn может получить ремейк для PS5

Инсайдер под ником AccountNGT рассказал о судьбе Until Dawn. По его словам, Supermassive Games разрабатывает ремейк игры для консоли текущего поколения. Вероятно, речь про PS5, поскольку оригинальный тайтл вышел только на PlayStation 4.

Известно, что команда трудится сразу над несколькими играми. Если верить данным, то одной из них и выступает ремейк Until Dawn. Права на Until Dawn принадлежат Sony, так что выход на Xbox маловероятен, а вот шанс появления на ПК всё же есть, хоть и небольшой.

Until Dawn вышла на PS4 в 2015 году. Игра получила в основном положительные отзывы, однако проект ругали за глупые поступки героев и ломающуюся временами атмосферу хоррора.

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