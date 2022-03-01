В России не покажут сиквел «Соника в кино»

1 марта компания Paramount Pictures объявила, что не выпустит комедию «Затерянный город» и сиквел «Соника в кино» в России. Это связано с напряжённой ситуацией в Украине.

Представители кинокомпании отметили, что выступает свидетелями трагических событий. Paramount обещает следить за развитием ситуации.

Поскольку мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии в Украине, мы решили приостановить театральный выпуск наших предстоящих фильмов в России, включая «Затерянный город» и сиквел «Соника в кино». Мы поддерживаем всех, кто пострадал. Как в России, так и в Украине.

Сегодня утром стало известно, что в России отменили прокат «Бэтмена» Мэтта Ривза и других картин. Как долго продлятся ограничения, неизвестно.

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