Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России не покажут сиквел «Соника в кино»

В России не покажут сиквел «Соника в кино»
Комментарии

1 марта компания Paramount Pictures объявила, что не выпустит комедию «Затерянный город» и сиквел «Соника в кино» в России. Это связано с напряжённой ситуацией в Украине.

Представители кинокомпании отметили, что выступает свидетелями трагических событий. Paramount обещает следить за развитием ситуации.

Поскольку мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии в Украине, мы решили приостановить театральный выпуск наших предстоящих фильмов в России, включая «Затерянный город» и сиквел «Соника в кино». Мы поддерживаем всех, кто пострадал. Как в России, так и в Украине.

Сегодня утром стало известно, что в России отменили прокат «Бэтмена» Мэтта Ривза и других картин. Как долго продлятся ограничения, неизвестно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022