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Появилось 18 минут геймплея Ghostwire: Tokyo с эффектной магией

Появилось 18 минут геймплея Ghostwire: Tokyo с эффектной магией
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10 марта издание IGN опубликовало почти 20 минут геймплея Ghostwire: Tokyo. На протяжении всего ролика главный герой сражается с противниками разными способами.

В начале ролика герой расправляется с врагами не в открытую, а убивает всех скрытно. Дальше в ход идут магические приёмы, пируэты и эффектные взрывы. В конце мелькает инвентарь и другие элементы игры.

GhostWire: Tokyo представляет собой экшен от первого лица в яркой стилистике. Главный герой сражается с помощью различных заклинаний, а его противниками выступают духи из японских мифов и местных городских легенд.

Релиз Ghostwire: Tokyo состоится 25 марта на ПК и PS5.

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