ЕС запретил продажи консолей в России. Это не касается PlayStation, Xbox или Switch

Европа в очередной раз из-за санкций запретила продажи игровых консолей в России. Но это касается только систем, стоимость которых превышает € 750. Ни одна из консолей Sony, Microsoft и Nintendo официально не продаётся дороже € 500.

То есть да, Европейский союз ограничил продажи консолей, которых попросту не существует. Причём их выпуском должна заниматься европейская компания. Не станем исключать, что существуют какие-то особенные системы в единичных экземплярах, но глобально ограничения выглядят по меньшей мере странно.

В новом раунде санкций на роскошь также ограничили продажи: