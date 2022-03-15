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ЕС запретил продажи консолей в России. Это не касается PlayStation, Xbox или Switch

ЕС запретил продажи консолей в России. Это не касается PlayStation, Xbox или Switch
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Европа в очередной раз из-за санкций запретила продажи игровых консолей в России. Но это касается только систем, стоимость которых превышает € 750. Ни одна из консолей Sony, Microsoft и Nintendo официально не продаётся дороже € 500.

То есть да, Европейский союз ограничил продажи консолей, которых попросту не существует. Причём их выпуском должна заниматься европейская компания. Не станем исключать, что существуют какие-то особенные системы в единичных экземплярах, но глобально ограничения выглядят по меньшей мере странно.

В новом раунде санкций на роскошь также ограничили продажи:

  • машин дороже € 50 000
  • мотоциклов дороже € 5000
  • музыкальных инструментов дороже € 1500
  • фотооборудования дороже € 1000
  • домашней техники дороже € 750
  • продуктов вроде икры, алкоголя, духов, косметики и одежды дороже € 300.
В России усилился дефицит консолей. Их стало меньше, и они очень подорожали В России усилился дефицит консолей. Их стало меньше, и они очень подорожали
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