В России усилился дефицит консолей. Их стало меньше, и они очень подорожали

Сейчас в большинстве крупных сетевых магазинов практически не осталось игровых консолей, однако часть площадок уже начинает корректировать цены. И это при том, что новых поставок устройств в ближайшее время не ожидается.

Sony и Microsoft ограничили свою работу в России на фоне ситуации на Украине, тогда как Nintendo отметила проблемы с логистикой. Новые партии придётся подождать — возможно, очень долго. Мы решили взглянуть, как изменились цены. Как вы понимаете, приятного мало.

PlayStation 5

Ни в каком сетевом магазине консоль сейчас не купить, но розница уже начала поднимать цены — в «М.Видео» стоимость PS5 выросла до 79 999 рублей (две недели назад — 49 999 рублей). Версия без дисковода, которая сейчас практически полностью бесполезна из-за закрытия PS Store в России, подорожала до 69 999 рублей.

Правда, важно помнить, что последние месяцы все магазины продавали консоли только с «допами» — вторым геймпадом, играми и/или подпиской PS Plus в комплекте. То есть реальный чек PS5 поднимался тысяч на 10.

А вот на площадках вроде «Сбермегамаркета» консоль можно приобрести — цены там, правда, кусаются. Дешевле 125 тыс. попросту нет. И даже они быстро продаются. На «Авито» ситуация немногим лучше: PS5 без дисковода начинается от 100 тыс. рублей, а обычные версии продают за 150-300 тыс. Есть даже за 15 млн рублей.

В целом ситуация следующая: новая официальная цена (хоть её ещё никто не подтвердил) остановилась на отметке в 80 тыс. рублей за PS5 и 70 тыс. рублей за PS5 Digital Edition. По этом консоли в магазинах не купить. На остальных площадках стоимость начинается от 100 тыс. рублей.

На «Авито» продают PS5 и за 15 млн — но можно и квартиру в Москве.

Nintendo Switch

Неожиданно, но, хоть поставки Switch остановлены из-за проблем с логистикой, в магазинах ещё остались старые запасы. Они, к сожалению, также подорожали:

Nintendo Switch — с 22 490 до 35 999 рублей;

Nintendo Switch Lite — с 16 990 до 29 999 рублей;

Nintendo Switch OLED — не продаётся.

OLED-модель недоступна в сетевых магазинах почти с самого выхода — однако на площадках вроде «Сбермегамаркета» и «Яндекс.Маркета» можно найти немногочисленные консоли. Они продаются за 60-65 тыс. рублей.

На «Авито» ситуация острее. В продаже почти нет обычной Switch и Lite, но удивительно много OLED-моделей. Цены начинаются от 70 тыс. рублей и заканчиваются в районе 100 тыс. рублей. Есть предложения и дороже.

Xbox Series X и Xbox Series S

Официально Microsoft остановила все продажи своей продукции в России, однако даже сейчас некоторые розничные сети вроде «Эльдорадо» продают консоли. В Москве можно приобрести новенькую Xbox Series S за 49 999 рублей. Изначально её продавали за 26 990 рублей.

Старшего брата — Xbox Series X — достать куда тяжелее. В сетевых магазинах его нет, но в «М.Видео» цена уже выросла с 49 999 до 79 999 рублей. Аналогичная цена и у PS5. А на «Сбермегамаркете» цены остановились на 115 тыс. рублей. Удивительно, но на «Авито» у продавцов запросы ниже — в среднем от 80 до 100 тыс. рублей.

Итог

Если подводить какую-то черту, то серьёзный ажиотаж сейчас только у PlayStation 5 — там цены действительно заметно выросли, при этом предложения больше, а заинтересованных очень много. А вот устройства Microsoft и Nintendo остановились примерно на одном уровне — 70-100 тыс. рублей.

Особенно удивительно, что Xbox Series X сейчас продаётся на «Авито» в полтора-два раза дешевле, чем PS5. Хотя это устройства одного класса.