«Он как бы мёртв». Сериал по Hitman от сценариста «Джона Уика» попал в ад производства

Культовую стелс-франшизу Hitman уже не раз пытались адаптировать в виде сериала. В 2017 году онлайн-кинотеатр Hulu заявил, что готовятся съёмки шоу про Агента 47, а шоураннером выступит создатель «Джона Уика» Дерек Колстад. Однако с тех пор никаких новостей об адаптации так и не появилось.

Судя по всему, производство сериала поставлено на паузу. В интервью ComicBook актёр озвучки наёмного убийцы Давид Батесон сообщил, что ничего не знает о создании каких-либо адаптаций культовой франшизы. Он следит за данными на сайте IMDb и пришёл к выводу, что сериал «как бы мёртв». В 2021 году ему предлагали поучаствовать в съёмках какого-то шоу по Hitman — он был бы ассистентом режиссёра. Однако дальше разговоров дело не продвинулось. Так что в ближайшие годы не стоит ждать сериала про приключения Агента 47.

Последней на данный момент адаптацией Hitman в кино стала картина «Хитмэн: Агент 47», вышедшая в 2015 году. Фильм раскритиковали как фанаты, так и критики, а в мировом прокате лента собрала около $ 82 млн.

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