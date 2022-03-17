Сотрудники Wildberries украли 20 видеокарт на 4 млн рублей

17 марта издание Mash сообщило об одном инциденте. В Подмосковье кладовщики точки выдачи товаров Wildberries решились на аферу и украли 20 видеокарт RTX 3070 Ti.

Каждое устройство оценивается примерно в 200 тыс. рублей. Согласно подсчётам, злоумышленники украли видеокарты на 4 млн рублей. Кладовщики пронесли устройства через склад и сбросили их с окна на улицу. Пользователи шутят, что на такой поступок можно было решиться только во время дефицита.

По сообщению Mash, злоумышленники продали одну видеокарту в ломбард, однако его владелец решил перестраховаться и обратился в полицию. Воров задержали и конфисковали все видеокарты. Какое им грозит наказание, неизвестно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!