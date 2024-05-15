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«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на российском ТВ в начале 2024 года

«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на российском ТВ в начале 2024 года
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало данные о самых популярных проектах российского телевидения в первом квартале 2024 года — в период с 1 января по 31 марта. В зрительском сегменте учитывались люди в возрасте от 10 до 45 лет, данные предоставлены компанией Mediascope.

Лидерами первого квартала традиционно стали картины, которые показывали 1 января. Первое место по популярности занял «Чебурашка» («Россия-1», 5,5% населения), на втором месте оказался «Конёк-горбунок» («Россия-1», 4% населения), а замкнул тройку «Вызов» (Первый канал, 3,4% населения).

В целом российские проекты доминируют в телеэфире федеральных каналов. Так, в первом полугодии доля отечественного контента в топ-50 достигла отметки в 54%. Зарубежное кино из топ-50 представлено в основном на СТС (18 фильмов, из них 11 – голливудские), а также на РЕН ТВ (3 голливудских фильма) и на ТНТ (2 фильма).

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