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Леа Сейду снимется в новом фильме сценариста «Анатомии падения»

Леа Сейду снимется в новом фильме сценариста «Анатомии падения»
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По данным издания Variety, актриса Леа Сейду, известная по Death Stranding, «Дюне 2» и «Спектру», присоединилась к актёрскому составу нового фильма Артура Харари. Лента выйдет под названием The Unknown, а за производство отвечает компания Pathe.

Харари известен тем, что написал сценарий для «Анатомии падения». Он также получил множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотую пальмовую ветвь».

Пока сюжет остается в тайне, Харари пошутил, что проект представляет собой «смесь реалистичной городской хроники, фантастического фильма, расследования, мелодрамы и грёз наяву».

The Unknown станет третьей режиссёрской работой Харари. Он надеется, что картина понравится зрителям и, конечно, критикам.

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