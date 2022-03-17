Bethesda выложила полный саундтрек Ghostwire: Tokyo

17 марта на канале Bethesda Softworks появился весь саундтрек Ghostwire: Tokyo. Компания просто выложила его на YouTube и подписала каждую композицию на таймере в описании ролика.
Все композиции сопровождены одним анимационным артом, на котором изображены главный герой и улица Токио. После прослушивания нескольких треков можно сделать вывод о том, что саундтрек получился достойным. Некоторые композиции жуткие, некоторые отражают народную культуру. В комментариях пользователи довольны музыкой.
Хм, это ощущается по-другому! Мне это очень нравится!
Спасибо, что выложили этот саундтрек для нас. Он отражает атмосферу игры.
GhostWire: Tokyo — экшен от первого лица в яркой стилистике. Главный герой сражается с помощью различных заклинаний, а его противниками выступают духи из японских мифов и местных городских легенд.
Ghostwire: Tokyo выйдет уже 25 марта на ПК и PS5.
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