Resident Evil Village получила играбельный демейк

Умелые игроки часто любят придавать своим любимым проектам разные виды. Например, показывать игры с разных сторон, делать демейки или ещё в каком-нибудь духе.
Пользователь под ником Robin's Nest воссоздал Resident Evil Village в стиле старых игр. Иными словами, он создал демейк проекта. В ролике можно увидеть Итана Уинтерса, который бродит по замку Димитреску. В конце появляется сама Димитреску со своими дочерьми. Судя по ролику, можно даже подбирать некоторые предметы.
По словам автора, проект CASTLE — полностью фанатский и некоммерческий. Свою игру Robin's Nest собирается разрабатывать позже.
CASTLE — это демонстрационный проект, созданный с нуля, чтобы я мог изучить движок Unity. Дальше я планирую создать совершенно новый проект.
Скачать игру можно по ссылке. Там же есть инструкция и элементы управления.
Resident Evil Village доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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