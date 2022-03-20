Художник сделал обложки Cyberpunk 2077, Dark Souls и Ghost of Tsushima в стиле ретро

Художник под ником U_Ink_Trash выложил на Reddit постеры современных игр, но если бы они создавались 30-40 лет назад.
Автор выбрал несколько современных инди и крупнобюджетных игр и нарисовал их обложки под проекты для Sega Mega Drive, Saturn, SNES и Atari 2600.
Among Us
Фото: U_Ink_Trash
Fall Guys
Фото: U_Ink_Trash
Rocket League
Фото: U_Ink_Trash
Ghost of Tsushima
Фото: U_Ink_Trash
Cyberpunk 2077
Фото: U_Ink_Trash
Resident Evil 7
Фото: U_Ink_Trash
Hades
Фото: U_Ink_Trash
Far Cry 3
Фото: U_Ink_Trash
Far Cry 3: Blood Dragon
Фото: U_Ink_Trash
Dark Souls
Фото: U_Ink_Trash
В комментариях пользователи остались в восторге от работ и отдельно похвалили дизайн ретрообложки Cyberpunk 2077. Некоторые стали фантазировать, как бы киберпанковский экшен представляли в 70-е, когда 2000 год казался далёким будущим.
Один из комментаторов предложил автору сделать из обложек постеры. Художник сообщил, что уже работает над этим.
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