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Художник сделал обложки Cyberpunk 2077, Dark Souls и Ghost of Tsushima в стиле ретро

Художник сделал обложки Cyberpunk 2077, Dark Souls и Ghost of Tsushima в стиле ретро
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Художник под ником U_Ink_Trash выложил на Reddit постеры современных игр, но если бы они создавались 30-40 лет назад.

Автор выбрал несколько современных инди и крупнобюджетных игр и нарисовал их обложки под проекты для Sega Mega Drive, Saturn, SNES и Atari 2600.

Among Us

Фото: U_Ink_Trash

Fall Guys

Фото: U_Ink_Trash

Rocket League

Фото: U_Ink_Trash

Ghost of Tsushima

Фото: U_Ink_Trash

Cyberpunk 2077

Фото: U_Ink_Trash

Resident Evil 7

Фото: U_Ink_Trash

Hades

Фото: U_Ink_Trash

Far Cry 3

Фото: U_Ink_Trash

Far Cry 3: Blood Dragon

Фото: U_Ink_Trash

Dark Souls

Фото: U_Ink_Trash

В комментариях пользователи остались в восторге от работ и отдельно похвалили дизайн ретрообложки Cyberpunk 2077. Некоторые стали фантазировать, как бы киберпанковский экшен представляли в 70-е, когда 2000 год казался далёким будущим.

Один из комментаторов предложил автору сделать из обложек постеры. Художник сообщил, что уже работает над этим.

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