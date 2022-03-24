Глава Xbox Фил Спенсер: для успеха на нашей платформе необязательно метить в Game Pass

На конференции GDC Фила Спенсера спросили о влиянии Game Pass на обычные релизы на консолях Microsoft. По словам главы Xbox, студиям совершенно необязательно выпускать свои проекты в подписочном сервисе, чтобы добиться успешных продаж на платформе.

Я хочу объяснить людям, что нет ни одной бизнес-модели, которая «точно победит». Разработчики часто спрашивают меня: «Если нашей игры не будет в подписке Game Pass, значит ли это, что она провалится на Xbox?» — это абсолютная неправда.



При этом покупка и продажа игр — важная часть наших квартальных отчётов. Мы продолжим вкладывать ресурсы в это направление.

Спенсер отметил, что, помимо успехов Game Pass, продажи видеоигр на Xbox также показывают отличные результаты. Так что не стоит думать, будто успех того или иного проекта полностью завязан на выпуске игры в подписочном сервисе от Microsoft.

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