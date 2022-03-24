Сиквел «Доктора Стрэнджа» длится примерно как «Человек-паук: Нет пути домой»

Похоже, фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» станет одним из самых продолжительных в киновселенной Marvel.

На бразильском сайте по продаже билетов Ingresso появился хронометраж картины — 148 минут или 2 часа 28 минут. Примечательно, что такой же продолжительности был «Человек-паук: Нет пути домой». Эти два фильма по длительности в Marvel уступают только двум частям «Мстителей» и «Вечным».

Такая длительная продолжительность может быть обусловлена темой мультивселенных. Авторам фильма потребовалось больше времени для объяснения и раскрытия многих деталей грядущего фильма. Вдобавок не стоит забывать, что в картине должно появиться огромное число совершенно разных персонажей.

Премьера картины состоится 6 мая, но в России она не случится.

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