Серверы Among Us атакуют уже 72 часа

Похоже, кому-то из хакеров не угодила Among Us. Разработчики сетевой игры из студии InnerSloth сообщили, что на серверы проекта ведётся DDoS-атака уже 72 часа.

По словам разработчиков, они прикладывают все усилия, чтобы решить проблемы как можно скорее. На данный момент атака до сих пор происходит. Студия извинилась перед игроками за неудобства. Один из разработчиков отшутился на тему того, что его рабочий день подходил к концу, а тут нагрянул DDoS.

Among Us — крайне популярная сетевая игра, известность которой заметно скакнула в последние годы. Это произошло отчасти и благодаря стримерам, которые хорошо разрекламировали игру и пустили сарафанное радио.

Windows, Android, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, IOS.

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