Фанат Half-Life воссоздал хедкраба в реальной жизни. Его даже можно надеть на голову!

Серия Half-Life ещё с релиза первой части в 1998 году стала культовой. Помимо множества достижений франшиза запомнилась ужасающими противниками — хедкрабами. Это маленькие паразиты из мира Зен, которые могут запрыгнуть на голову человека и превратить его в послушного зомби. По мнению многих геймеров, это одни из самых страшных существ в видеоиграх.
Но фанату Half-Life под ником BreadCrabbed эти монстры не страшны. Более того, пользователь решил воссоздать хедкраба в реальной жизни — ещё и в натуральную величину. Своей работой геймер поделился на форуме Reddit.
Пользователи в комментариях хоть и оценили работу автора, но попросили его тут же её сжечь. Всё-таки речь идёт о существах, которые «нанесли геймерам моральную травму». Сам BreadCrabbed не рассказал об истории создания своей работы, лишь отметив, что муляж можно надеть на голову. Что ж, для какого-нибудь косплей-ивента он подойдёт как нельзя кстати.
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