В Minecraft на Xbox Series появилась трассировка лучей

29 марта журналист Том Уоррен сообщил, что в предварительную сборку Minecraft на Xbox Series добавили трассировку лучей. Отмечается, что поддержка технологии ещё на раннем этапе.
Работу трассировки лучей в Minecraft многие называют одной из лучших. С включённой технологией игра заметно преображается и становится реалистичнее. На это влияют изменённые тени, лучи солнца, качество воды и отражения.
Пока не ясно, когда RTX полноценно заглянет на Xbox Series. Вероятно, разработчикам нужно время, чтобы протестировать работоспособность технологии, а уже потом включить её для всех игроков. Также неизвестно, появится ли трассировка на PlayStation 5. Это вполне может произойти позже.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 марта 2022
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
13:35
-
13:27
-
13:03
-
12:54
-
12:25
-
11:55
-
11:23
-
11:14
-
10:52
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:53
-
08:26
-
00:18
- 28 марта 2022
-
23:25
-
22:35
-
21:43
-
20:39
-
20:34
-
20:05
-
19:35
-
19:22
-
18:57
-
18:39
-
17:54
-
17:44
-
17:29