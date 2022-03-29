В Minecraft на Xbox Series появилась трассировка лучей

29 марта журналист Том Уоррен сообщил, что в предварительную сборку Minecraft на Xbox Series добавили трассировку лучей. Отмечается, что поддержка технологии ещё на раннем этапе.

Работу трассировки лучей в Minecraft многие называют одной из лучших. С включённой технологией игра заметно преображается и становится реалистичнее. На это влияют изменённые тени, лучи солнца, качество воды и отражения.

Пока не ясно, когда RTX полноценно заглянет на Xbox Series. Вероятно, разработчикам нужно время, чтобы протестировать работоспособность технологии, а уже потом включить её для всех игроков. Также неизвестно, появится ли трассировка на PlayStation 5. Это вполне может произойти позже.

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