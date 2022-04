На 1 апреля космонавтов в Among Us заменили лошади

Студия Innersloth решила отпраздновать 1 апреля своеобразным образом. В честь «Дня дурака» в Among Us появился режим, в котором весь экипаж превратился в лошадей. Он будет доступен до 2 апреля, так что времени не очень много.

Разработчики опубликовали ролик, в котором под эпичную музыку представили нововведение. Буквально все космонавты становятся лошадьми, даже предатели. К тому же у последних появляется новая анимация убийств.

Примечательно, что для озвучки персонажей не использовали настоящую лошадь, а попросили программиста Innersloth по имени Гэри записать звук животного. Получилось почти натурально. Посмотреть геймплей и другие нововведения можно в ролике Among Us Academy.

Недавно авторы игры намекали на кроссовер с Halo. Among Us доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.

