«Соник в кино 2» в США стартовал с результатом в $ 71 млн. Это рекорд для фильмов по играм

По итогам первого уикэнда «Соник в кино 2» в США собрал $ 71 млн. Сиквел приключений синего ёжика показал лучший старт среди картин, снятых по видеоиграм. Примечательно, что предыдущий рекорд принадлежал первому «Сонику» — $ 58 млн.
Американские сборы «Соника в кино 2» стали лучшим результатом и для Джима Керри, который сыграл роль злодея по прозвищу Роботник. Предыдущим рекордом актёра был «Брюс Всемогущий», вышедший в далёком 2003 году ($ 68 млн).
Мировые сборы второго «Соника» уже превысили $ 141 млн. Установить рекорд и здесь картине не удалось — лучший старт до сих пор принадлежит «Детективу Пикачу» с результатом в $ 168 млн.
В России премьеру фильма отменили из-за приостановки деятельности киностудии Paramount в нашей стране. Неизвестно, выйдет ли когда-нибудь картина в отечественных кинотеатрах или придётся дожидаться выхода цифровой версии фильма.
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