Работа над фильмом по «Метро 2033» приостановлена

13 апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что продюсер Валерий Федорович сообщил о приостановке работы над экранизацией романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Почему работу над картиной приостановили, неизвестно. Её сюжет расскажет о группе выживших, которые пытаются существовать в период после апокалипсиса. Главным героем, как и в играх, выступит Артём. Остальных деталей нет.

Режиссёром ленты выступает Егор Баранов. За производство фильма отвечает 1-2-3 Production. В конце марта стало известно, что основатели студии Валерий Федорович и Евгений Никишов покинули компанию.

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