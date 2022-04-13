Работа над фильмом по «Метро 2033» приостановлена
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13 апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что продюсер Валерий Федорович сообщил о приостановке работы над экранизацией романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Почему работу над картиной приостановили, неизвестно. Её сюжет расскажет о группе выживших, которые пытаются существовать в период после апокалипсиса. Главным героем, как и в играх, выступит Артём. Остальных деталей нет.
Режиссёром ленты выступает Егор Баранов. За производство фильма отвечает 1-2-3 Production. В конце марта стало известно, что основатели студии Валерий Федорович и Евгений Никишов покинули компанию.
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