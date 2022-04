VR-версию Among Us могут выпустить в ноябре

В базе данных SteamDB могли случайно раньше времени раскрыть дату выхода Among Us для шлемов виртуальной реальности. Релиз Among Us VR может состояться 10 ноябре 2022 года, хотя нельзя исключать, что эта дата — обыкновенная заглушка.

VR-версия игры была анонсирована во время The Game Awards 2021. Разработчики говорили, что с помощью VR хотят подарить игрокам новый опыт. Проект будет доступен на шлемах PlayStation VR, SteamVR и Meta Quest.

30 марта авторы Among Us намекнули на кроссовер с Halo, однако никаких новостей по этому поводу с тех пор не было. Among Us — популярная сетевая игра, которая доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!