Стример проехал 200 кругов по Нюрбургрингу в Gran Turismo Sport. На это ушло 27 часов

Самая сложная гоночная трасса в Gran Turismo Sport — это, безусловно, Нюрбургринг. Это невероятно извилистая трасса длиною в 5 км заставляет страдать не только виртуальных, но и реальных гонщиков по всему миру.
Блогер под ником Super GT провёл по-настоящему безумный благотворительный стрим. Он решил проехать самую длинную гонку в игре и запустил Нюрбургринг с 200 кругами. В итоге стример проходил трассу в течение 27 часов 39 минут подряд, изредка ставя игру на паузу для разминки и хождения в туалет.
За весь стрим Super GT собрал £ 25500 или около 2,7 млн рублей. Все вырученные средства он направил в благотворительные фонды Филиппин, которые занимаются оснащением местных школ учебниками и другими материалами, необходимыми для учёбы.
Зрители трансляции поддерживали стримера на протяжении всей гонки и после забега назвали его настоящим безумцем. Но, как отметил Super GT, чего только не сделаешь ради благотворительности.
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