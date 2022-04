Полёты на драконах, данжи и новая раса — детали Dragonflight для World of Warcraft

19 апреля Blizzard провела трансляцию, посвящённую World of Warcraft. Во время неё авторы игры представили крупное дополнение под названием Dragonflight.

Разработчики почти сразу показали кинематографический трейлер расширения Dragonflight. В нём можно увидеть новую расу, Драктиров. А ещё в ролике есть драконы.

Драконы Азерота откликнулись на зов и вернулись, чтобы защитить свою родину, Драконьи острова. Магия стихий и энергия жизни Азерота наполняют вновь пробудившиеся Драконьи острова, и теперь вам предстоит исследовать их первобытные чудеса и раскрыть давно забытые тайны.

Детали дополнения Dragonflight

В игре появится новый континент под названием Драконьи острова, который позволит лучше познакомиться с драконами. Также авторы приготовили для геймеров новые рейды, локации и другие секреты.

Свежим классом в игре станет Эвокер (Evoker), а ещё появится новая нейтральная раса — Драктиры (Dracthyr). Их можно будет найти в мире проекта.

Как сообщалось ранее, с выходом Dragonflight вернут классическое древо умений с двумя столбцами вместо трёх.

По словам авторов, они разрабатывают дополнение в первую очередь для игроков. Blizzard хочет обеспечить пользователей комфортной игрой в их любимую World of Warcraft. Для этого студия улучшила интерфейс и обновила некоторые его элементы

У игроков появится полноценная возможность летать на драконах. Их можно будет детально кастомизировать и следить за развитием.

На официальном сайте дополнения можно оставить заявку на участие в бета-тестировании.

Помимо Dragonflight, авторы рассказали о расширении Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic, в котором ключевой фигурой выступил Артас. Его выход состоится позже в этом году.

Когда выйдет Dragonflight, неизвестно. Возможно, дату релиза дополнения озвучат в ближайшее время.