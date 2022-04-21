Криштиану Роналду возглавил 31-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 31-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с рейтингом 93. Рядом с ним расположился полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих с 92 баллами.

Лучшие карточки 31-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Криштиану Роналду — 93

Йозуа Киммих — 92

Эрлинг Холанд — 89

Лаутаро Мартинес — 88

Даниэль Карвахаль — 86

Херемьяс Ледесма — 86

Мехди Тареми — 86

Фрейзер Форстер — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 27 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 закончилось голосование сообщества за лучших игроков сезона. 22 апреля стартует новое — за лучших игроков в АПЛ. Затем будет черёд Бундеслиги и Ла Лиги. Общие итоги подведут в первые недели мая.