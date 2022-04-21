Криштиану Роналду возглавил 31-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 31-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с рейтингом 93. Рядом с ним расположился полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих с 92 баллами.
Лучшие карточки 31-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Криштиану Роналду — 93
- Йозуа Киммих — 92
- Эрлинг Холанд — 89
- Лаутаро Мартинес — 88
- Даниэль Карвахаль — 86
- Херемьяс Ледесма — 86
- Мехди Тареми — 86
- Фрейзер Форстер — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 27 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 закончилось голосование сообщества за лучших игроков сезона. 22 апреля стартует новое — за лучших игроков в АПЛ. Затем будет черёд Бундеслиги и Ла Лиги. Общие итоги подведут в первые недели мая.
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