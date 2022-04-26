В России начались продажи GeForce RTX 3090 Ti. Цена — 275 000 рублей

В сети обратили внимание, что в российском ритейлере DNS появилась в продаже видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Примечательно, что магазин не стал делать отдельную новость о старте продаж устройства.
На данный момент в DNS можно найти пять вариантов RTX 3090 Ti от компаний Palit, KFA2 и MSI, однако приобрести устройства можно только от Palit. Других видеокарт пока что нет в продаже.
Стоимость устройств начинается с 275 тыс. рублей. Видеокарты от MSI и KFA2 дороже — от 289 тыс. до 297 тыс. рублей. В комментариях пользователи шутят, что устройство точно должно потянуть World of Tanks и CS:GO, а если этого не случится, то видеокарта не стоит своих денег.
Есть и абсолютно бессмысленный отзыв, как вот этот. Оставлен он, кстати, 26 апреля.
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