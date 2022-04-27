«Аватар 2» скоро получит трейлер, а первую часть в сентябре перевыпустят

Disney объявил, что «Аватар 2» всё-таки выйдет в этом году. Сиквел получил подзаголовок «Путь воды». Премьера в США состоится 16 декабря, а международный прокат начнётся на два дня раньше — 14 числа.

Ещё компания объявила, что официальный трейлер «Аватара: Путь воды» выйдет совсем скоро — сначала его покажет на сеансах перед сиквелом «Доктора Стрэнджа», а в онлайне он появится с 9 по 13 мая. Сейчас по «Аватару» готовятся четыре фильма, причём их снимают таким образом, чтобы создать объединённую сагу.

Вдобавок с 23 сентября по миру начнут прокат отреставрированной версии первого «Аватара». Обещают улучшения не только по визуальной части, но и по звуку. Большими деталями поделятся ближе к премьере.

«Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5» будут выходить с разницей в два года.