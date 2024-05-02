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Вышел трейлер сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем — премьера 30 мая на Netflix

Вышел трейлер сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем — премьера 30 мая на Netflix
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер драматического сериала «Эрик» с британским актёром Бенедиктом Камбербэтчем («Шерлок»). Шоу станет доступно уже 30 мая — все шесть эпизодов выйдут в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Эрик» расскажет историю кукловода и телеведущего Винсента, у которого бесследно исчезает 9-летний сын. Когда поиски заходят в тупик, герой в отчаянии решает сделать куклу на основе рисунков сына и добавить этого персонажа в своё шоу, чтобы мальчик увидел его по телевизору и вернулся домой. Одержимый этой идеей, Винсент постепенно начинает терять рассудок.

Помимо Бенедикта Камбербэтча, в «Эрике» также снялись Габи Хоффманн («Человек без лица»), Джефф Хефнер («Оппенгеймер») и другие актёры. Режиссёром выступила Люси Форбс, известная по сериалу «Конец ***го мира».

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