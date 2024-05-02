Шестой сезон «Кобры Кай» выйдет в трёх частях — старт уже 18 июля

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер шестого сезона сериала «Кобра Кай». Из ролика стало известно, что заключительный сезон шоу разделят на три части — первая стартует уже 18 июля.
Вторая увидит свет 28 ноября, а третья — только в 2025 году. Всего в шестой сезон войдёт 15 эпизодов.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Последний сезон «Кобры Кай» станет финалом всей саги, которая длится более 38 лет, начавшись с культовой картины «Каратэ-пацан». Самый первый «Каратэ-пацан» вышел в прокат в 1984 году, он оказался коммерчески успешным, и в результате было снято три продолжения.
Сериал «Кобра Кай» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.