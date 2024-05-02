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Cредний онлайн Counter-Strike 2 превысил 900 тыс. игроков впервые с момента релиза

Cредний онлайн Counter-Strike 2 превысил 900 тыс. игроков впервые с момента релиза
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Средний онлайн шутера Counter-Strike 2 от компании Valve в апреле 2024 года преодолел отметку в 900 тыс. игроков. Информация размещена на сайте Steam Charts.

В последний раз такое количество активных пользователей наблюдалось в игре лишь в сентябре 2023 года — в конце того месяца состоялся релиз Counter-Strike 2. Однако в последующие месяцы средний онлайн игры колебался от 700 тыс. до 800 тыс. человек. По сравнению с мартом в апреле активность игроков в шутере от Valve выросла более чем на 5%.

Онлайн Counter-Strike 2

Онлайн Counter-Strike 2

Фото: Steam Charts

Кроме этого, в апреле Counter-Strike 2 показал рекордный пиковый онлайн — число игроков, одновременно находящихся в игре, превысило 1,6 млн человек впервые с момента выхода новой части шутера.

В апреле Valve выпустила большой патч для Counter-Strike 2, в рамках которого была добавлена возможность смены руки и поправлен баланс.

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