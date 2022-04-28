AliExpress перестал принимать оплату с карт из России

Пользователи AliExpress Россия сообщили, что в сервисе перестали работать российские банковские карты. Чуть позже в интервью ТАСС пресс-служба подтвердила проблему и сообщила о том, что специалисты уже занимаются её устранением.

В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей.

На AliExpress Россия стабильно работает оплата покупки локальных товаров. Для зарубежных покупок можно использовать оплату через сервис Qiwi или счёт мобильного телефона.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!