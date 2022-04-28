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AliExpress перестал принимать оплату с карт из России

AliExpress перестал принимать оплату с карт из России
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Пользователи AliExpress Россия сообщили, что в сервисе перестали работать российские банковские карты. Чуть позже в интервью ТАСС пресс-служба подтвердила проблему и сообщила о том, что специалисты уже занимаются её устранением.

В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей.

На AliExpress Россия стабильно работает оплата покупки локальных товаров. Для зарубежных покупок можно использовать оплату через сервис Qiwi или счёт мобильного телефона.

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