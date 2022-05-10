Warner Bros. может вернуться в Россию уже в июле
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10 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что российский офис Universal, занимающийся прокатом фильмов Warner Bros. в России, впервые с 1 марта обновил график релизов. Возможно, кинокомпания готовится вернуться в страну, однако пока об этом говорить рано.
По данным издания, никакой официальной информации о возвращении на российский рынок пока что нет, однако обновлённый график релизов говорит о том, что Warner Bros. вернёт прокат уже в июле вместе с мультфильмом «Суперпитомцы».
Обновлённый график картин Warner Bros. в России
- «Суперпитомцы» — 28 июля 2022 года
- «Чёрный Адам» — 20 октября 2022 года
- «Шазам! Ярость богов» — 22 декабря 2022 года
- «Аквамен 2» — 16 марта 2023 года
- «Флэш» — 22 июня 2023 года
- «Мег 2: Впадина» — 3 августа 2023 года
- «Вилли Вонка» — 14 декабря 2023 года
Ранее были слухи, что одна из крупных кинокомпаний хочет вернуться в Россию уже летом. Возможно, это и будет Warner Bros.
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