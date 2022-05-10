В The Division 2 начнётся новый сезон впервые за полтора года

Разработчики Tom Clancy’s The Division 2 представили детали девятого сезона «Секретный альянс». В нём впервые с декабря 2020 года добавят новый контент.

Девятый сезон The Division 2 стартует 12 мая и добавит в шутер новых боссов, а главным врагом станет некий капитан Льюис. Появится новый кооперативный режим для двух команд по четыре игрока, где необходимо стабилизировать электростанцию.

Авторы работают над контентом нового типа, который позволит сделать будущие обновления более разнообразными. Среди них будут глобальные события и цели для устранения. В девятом сезоне разработчики также доработают систему облав, а события будут происходить на небольших территориях вместо всего Вашингтона.

Последний новый сезон для The Division 2 вышел в конце 2020 года, после чего авторы чередовали первые четыре. С девятым сезоном начнутся бесплатные выходные с 13 по 15 мая, а до июня в сервисе Twitch можно будет получить награды для игры через Drops.

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