Издатель GTA не видит никакого смысла в релизе крупных новинок по подписке

Глава Take-Two Штраус Зельник обсудил подписочные сервисы в интервью GamesIndustry.biz. По его словам, компания не планирует выпускать свои крупнейшие игры вроде GTA по подписке в день релиза.
Мы поддерживаем различные подписочные сервисы. Наш скептицизм касается выпуска флагманских игр в этих сервисах в день релиза. В этом для нас нет никакого смысла. И мы не можем позволить себе перевернуть наш бизнес с ног на голову, когда в этом нет никакого экономического смысла.
Лучше всего подписочная модель подходит играм, которые уже несколько лет продаются на рынке, считает Зельник.
Когда цена игр снижается, появляется экономический смысл выпустить их в подписке. Мы будем поддерживать такие сервисы, когда в этом будет резон, и если этого захотят сами игроки.
Позиция Зельника схожа с тем, о чём говорил глава PlayStation Джим Райан — выпускать флагманские блокбастеры вроде GTA и Red Dead Redemption по подписке в день релиза попросту не выгодно, ведь они и так очень здорово продаются.
Ранее глава Take-Two выразил озабоченность NFT и метавселенными. По его словам, увлечения этими терминами может «плохо закончиться» для многих компаний, которые пытаются максимально переориентировать свой бизнес в этом направлении.
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