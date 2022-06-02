«Доктор Стрэндж 2» выйдет в цифре 22 июня

В конце мая в сети появилась предполагаемая дата выхода фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Тогда говорилось, что лента выйдет на Disney+ уже 22 июня, а сегодня это подтвердили.
В небольшом ролике Бенедикт Вонг, Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен и Сочил Гомес назвали дату цифровой премьеры блокбастера — действительно 22 июня. Примечательно, что фильм появится в цифре через полтора месяца после премьеры, то есть довольно рано.
«Доктор Стрэндж 2» разделил людей на два лагеря, но смешанных отзывов всё же больше. Одним лента понравилась, в особенности за счёт режиссуры Сэма Рэйми, а другие критиковали сценарий, лишних героев в сюжете и слишком громкое название.
Кстати, в России фильм так и не вышел, а сама лента не смогла собрать $ 1 млрд, как и предрекали аналитики.
- 2 июня 2022
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