«Это мошенники». Глава Epic Games нашёл скамеров, пытающихся нажиться на Fortnite в крипте

Глава Epic Games Тим Суини нашёл на NFT-бирже OpenSea скам-проект, который якобы продаёт NFT по Fortnite. На самом деле его создатели просто использовали очень популярное название. Их коллекция насчитывает всего шесть позиций, и ни одна из них не связана с королевской битвой. Очевидно, топ-менеджер оказался недоволен, что кто-то пытается нажиться на его продукте таким способом.

Это мошенники.

В ответ на это в Fortnite Token сообщили, что проект создали фанаты королевской битвы. У них «нет какой-либо структуры и управления». Суини отреагировал на заявление и сказал, что авторские права работают не так. Это особенно острый вопрос на рынке NFT, поскольку каждая картинка оценивается как отдельный товар.

Нельзя сказать, что скамеры добились большого успеха за счёт кражи популярного нейминга. У них всего шесть позиций и четыре обладателя картинок. При этом стоимость каждой скамеры оценили в 0,01 эфира, что на момент публикации новости составляет всего $ 176 или примерно 11 тыс. рублей.

Тим Суини предупредил фанатов Fortnite, что криптовалюты по игре не существует, а подобные аккаунты управляются мошенниками. За дело уже взялись юристы Epic Games.