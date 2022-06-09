Тизер, отрывок и постер Edgerunners — аниме-сериала по Cyberpunk 2077

CD Projekt RED и Netflix представили тизер-трейлер, постер и небольшой отрывок из грядущего аниме по Cyberpunk 2077 под названием Edgerunners. Проект расскажет историю молодого жителя Найт-Сити, который становится наёмником, чтобы выжить в невероятно опасном городе, полным преступности и беззакония.

Аниме будет состоять из 10 эпизодов, а за создание отвечала студия Trigger (Kill la Kill, «Звёздные войны: Видения»). Сценаристом выступил Рафал Яки — один из разработчиков «Гвинта». Саундтрек написал культовый Акира Ямаока, известный игрокам по франшизе Silent Hill. Режиссёром выступил Хироюки Имаиси (Kill la Kill, «Гуррен-Лаганн»).

Релиз шоу состоится на Netflix уже в сентябре.

Тизер

Отрывок из аниме

Постер