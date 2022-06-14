Новый сюжетный ролик Apex Legends посвятили легенде Лайфлайн
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Respawn выпустила свежий сюжетный ролик Apex Legends. В нём рассказали про прошлое Лайфлайн и её друга Октейна.
В видео показывают, как Лайфлайн и Октейн крадут из компании «Сильва Фармасьютикалс» лекарства, необходимые для спасения множества людей. Пара удачно сбегает из здания компании, однако позже их находят, но в итоге всё получается удачно, а Лайфлайн и Октейн планируют принять участие в игре Apex Legends.
Сейчас в Apex Legends проходит новый сезон под названием «Спасители». С его выходом в королевской битве появились новая легенда Ньюкасл, новая рейтинговая система и свежие элементы на карте.
Сам проект доступен бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.
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