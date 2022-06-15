Источники: Sony готовит профессиональный геймпад для PS5

Sony наконец-то планирует представить премиальную версию геймпада для PlayStation 5. Рабочее название проекта — Hunt, а анонс состоится в ближайшие недели. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон.
Новый геймпад позволит снимать и менять стики, устанавливать упор в триггерах, но самым важным нововведением станет появление лепестков на задней панели. С последним Sony уже экспериментировала: подобный аксессуар выходил для DualShock 4 на PS4. Также сообщается о нововведениях по части софта.
Лепестки для DualShock 4
Анонс геймпада ожидается к концу месяца, когда также должны представить ещё несколько аксессуаров и, по данным Bloomberg, объявить дату выхода God of War: Ragnarok — игру хотят выпустить в ноябре.
Профессиональная версия DualSense давно напрашивалась. За прошедшие годы Microsoft успела выпустить уже два про-контроллера для Xbox — Xbox Elite и Xbox Elite 2. Подобного шага со стороны Sony поклонники PlayStation ждали уже давно.
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