Фанат восстановил удалённую миссию из GTA: Vice City

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition оказался не только провальным ремастером с кучей багов, но и целым кладезем слитых файлов оригинальных Grand Theft Auto. Блогер Vadim M, известный своими исследованиями игр Rockstar, опубликовал ролик, в котором он воссоздал вырезанную миссию из Vice City.
Авторам удалось добыть исходники файлов игры, в которых они нашли миссию под названием «XXXX mission 1». Судя по всему, создатели не успели доработать её до финального состояния, поэтому она представляет собой небольшую кат-сцену, которая теоретически могла бы стать интересным заданием.
Действие разворачивается в полицейском участке, где Томми Версетти выходит из заключения и направляется в спорткар, за рулём которого сидит какая-то девушка. Вместе они отправляются в клуб «Малибу», однако по дороге выясняется, что всё это время за ними наблюдали какие-то два человека, и теперь они начали настоящее преследование.
По прибытии в клуб Томми забегает на второй этаж, убивает менеджера и начинает перестрелку с преследователями. Справившись с противниками, Томми возвращается в машину, но его ждёт новая напасть — полицейские вышли на его след. В попытке оторваться герои не справляются с управлением и врезаются во взрывоопасные бочки, в результате чего оба персонажа погибают.
К сожалению, неясно, должна ли это была быть полноценная миссия или Rockstar пытались что-то протестировать с помощью небольшой геймплейной демки. Тайна, судя по всему, так и останется покрытой мраком.
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