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Мобильную Apex Legends скачали более 22 млн раз

Мобильную Apex Legends скачали более 22 млн раз
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Похоже, дела у мобильной Apex Legends идут отлично, хоть она и не показала такой хороший старт, как Call of Duty: Mobile. По данным сервиса AppMagic, мобильная королевская битва принесла разработчикам $12,4 млн.

Больше всего авторам принесли жители Японии (36%) и США (35%), а за ними идут Таиланд, Великобритания и Франция, а оставшийся 21% занимают все другие страны. С момента выхода Apex Legends Mobile прошло чуть больше месяца. За это время игру скачали более 22 млн раз, а фаворитами в этом опять стали США (27%) и Япония (14%).

Apex Legends Mobile доступна бесплатно на iOS и Android, однако официального релиза в России так и не состоялось. Для этого случае мы подготовили специальный гайд. В королевскую битву можно играть даже из России.

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