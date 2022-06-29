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Райан Гослинг — огромный фанат сериала «Доктор Кто». Он это уже не раз доказал

Райан Гослинг — огромный фанат сериала «Доктор Кто». Он это уже не раз доказал
Getty Images.com
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Ещё в мае этого года стал известен актёр, который сыграет следующего Доктора в сериале «Доктор Кто». Недавно художник Мэттью Пёрчейз показал свой арт, в котором представил Шути Гатву в образе героя.

На арте можно увидеть актёра в жёлтом костюме на фоне соответствующих элементов «Доктора Кто». Через какое-то время на работу художника обратил внимание сам Шути Гатва, но главный сюрприз ждал всех позже.

В сети появилось фото Райана Гослинга, который одет в футболку с принтом фанатского арта Мэттью Пёрчейза. Дело в том, что актёр большой фанат сериала, поэтому не мог пройти мимо арта. Сам художник назвал это событие невероятным.

Примечательно, что сейчас Гатва и Гослинг снимаются в фильме «Барби», поэтому удалось сделать ещё одно фото актёра в футболке с принтом.

Наверняка художник чувствует себя отлично, поскольку даже не предполагал, что его работа настолько сильно завирусится.

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