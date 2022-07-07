Фанаты требуют от Warner Bros. взять Эллиота Пейджа на роль Флэша

Руководству Warner Bros. настолько не нравятся выходки скандального Эзры Миллера, что будущий «Флэш» может стать последним фильмом в киновселенной DC. В компании попросту не хотят рисковать, нанимая настолько нестабильного актёра.

Фанаты тем временем уже предлагают потенциальные замены на роль Флэша. Одним из самых популярных вариантов стало предложение позвать Эллиота Пейджа (бывш. Эллен Пейдж). Многие посты с подобными просьбами собирают десятки тысяч лайков, а люди в комментариях соглашаются, что это отличный выбор. Тем более что актёр уже появлялся в супергеройских проектах, включая фильмы франшизы «Люди Икс» и сериал «Академия Амбрелла».

Один из самых популярных постов на тему Эллиота Пейджа

Просто хочу воспользоваться моментом, чтобы сказать, что Эллиот Пейдж мог бы стать отличным Барри Алленом. Это на тот случай, если когда-нибудь возникнет необходимость сыграть нового Флэша по какой-либо причине.

Warner Bros. и Эзра Миллер пока никак не комментируют ситуацию.