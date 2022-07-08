Кристиан Бэйл: никто не верил, что у нас получится снять серьёзный фильм про Бэтмена

Кристиан Бэйл, исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, поделился забавной историей о создании фильмов про Тёмного рыцаря. Оказывается, все его знакомые отговаривали его от участия в более приземлённом фильме о Брюсе Уэйне и не верили, что из этого может выйти что-то путное. Судя по всему, на мнение его друзей повлиял «Бэтмен и Робин» — один из худших кинокомиксов всех времён, вышедший незадолго до старта производства «Бэтмена: Начало».

Я говорил, что мы будем делать фильм о Бэтмене, но отнесёмся к персонажу серьёзно. И многие просто смеялись и заявляли: «У вас ничего не получится!»



Так что очень приятно было стать частью трилогии, показавшей, что эти люди были неправы. Не уверен, что только благодаря тем фильмам и возникла киновселенная Marvel, но они точно сыграли в этом какую-то роль.

Актёр также отметил, что после исполнения роли Горра Убийцы богов он готов сыграть в других кинокомиксах, если ему предложат что-то стоящее.

Не хочу на этом прощаться с жанром, если, конечно, кто-то мне сам не скажет: «Спасибо, всего хорошего, больше сюда не возвращайся».



Но хорошая история — это всегда хорошая история. Хороший фильм — всегда хороший фильм. И хороший режиссёр — это всегда хороший режиссёр. Так что я открыт к предложениям.

Ранее Бэйл уже заявлял, что готов ещё раз сыграть Бэтмена, если такая идея появится у Кристофера Нолана.