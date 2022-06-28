Кристиан Бэйл вернётся к роли Бэтмена только при одном условии

В рамках пресс-тура «Тора: Любовь и гром» Кристиан Бэйл, наиболее известный фанатам супергероев по роли Бэтмена в трилогии «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, рассказал про единственное условие по возвращению к ушастому герою.
У нас с Крисом Ноланом есть пакт. Давай сделаем три фильма, если нам удастся сделать это. И после просто уйдём. Давай не испытывать удачу.
И Бэйл сомневается, что у Нолана хоть когда-нибудь в голове появится мысль снять ещё один фильм, однако если подобное всё же случится и режиссёр захочет актёра вернутся к роли, то он без раздумий вернётся.
В «Торе» Бэйл сыграл злодея — убийцу богов Горра. Даже для комиксов это достаточно новый персонаж, он дебютировал лишь девять лет назад. Персонаж жил на планете с плохими условиями и, когда погибли его близкие, он утерял верю в богов. Позже он выяснил, что боги вообще-то существуют и поставил перед собой задачу отомстить за семью и уничтожить их. Напоминает Кратоса из God of War, да.
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